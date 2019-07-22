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بكتريا بإمكاتها تغيير فصيلة

بكتريا بإمكاتها تغيير فصيلة
http://almnatiq.net/?p=753986
المناطق - الرياض

أعلن علماء من جامعة كولومبيا البريطانية أنه قريبا سيتمكن الأشخاص من تغيير فصيلة الدم، حيث تجري البحوث الدراسات اللازمة لذلك.

وعثر العلماء على نوع من البكتيريا تستطيع تغيير فصيلة الدم، حيث بفضلها يمكن إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، الذين يمتلكون فصيلة دم نادرة.

ووفقا للعلماء، فقد فوجئوا تماما عندما أظهرت بكتيريا بسيطة قدرتها، أثناء التجارب والدراسات، على أن تصبح “متبرعا” للدم.

حيث قام العلماء أولا بإجراء التجارب المعتادة على أحد أنواع البكتيريا، ومن ثم تفاجأوا بقدرتها على تحويل فصيلة الدم، وكانت هذه البكتيريا في موجودة في القولون داخل جسم الإنسان.

ووجد العلماء أن البكتيريا قادرة على تحليل بسهولة التركيبات المعقدة للسكريات إلى عناصر بسيطة، ولهذا السبب بالتحديد يتم تغيير زمرة الدم.

وخلص العلماء إلى أن هذه البكتيريا قادرة على تحويل أي فصيلة دم إلى أخرى لتكون مناسبة لأي شخص ولأي فصيلة دم أخرى، وفق موقع “medikforum”.

ويواصل العلماء حاليا التجارب والدراسات، على أمل البدء السريع في استخدام هذه البكتيريا للأغراض الطبية قريبًا.

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