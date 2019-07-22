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وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

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وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ
http://almnatiq.net/?p=754006
المناطق - الرياض

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 614.918 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 596.719 حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر 11.551 حاجًا , وعبر البحر 6.648 حاجاً , وذلك بزيادة 57.643 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 10%.

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