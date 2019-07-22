احدث الأخبار

سفير المملكة لدى تونس: مبادرة طريق مكة خدمة جديدة من المملكة لزوار بيت الله الحرام
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع مبادرة “جسور” لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ
أبرز المواد
 غداً .. أمير مكة المكرمة يطلق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”
أبرز المواد
 الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تضيف 3 إنجازات متميزة لملف التحول الرقمي
أبرز المواد
 برنامج “الأراضي البيضاء” يخصص 3.8 ملايين ريال من إيراداته لتطوير “إسكان المجمعة”
أبرز المواد
 التوترات الإيرانية ترفع سعر الذهب.. والدولار يضعف المكاسب
أبرز المواد
 «الخدمة المدنية» تحدّد موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى
أبرز المواد
 رئيس استخبارات قطر السابق: تنظيم الحمدين يدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا
أبرز المواد
 سوريا.. 20 قتيل وعشرات الجرحى في غارات على معرة النعمان
أبرز المواد
 9 معايير تضبط جدول الدوري السعودي
أبرز المواد
 ولي عهد أبوظبي: نتطلع لدور صيني فاعل في إقرار السلام بالشرق الأوسط والتصدي لمصادر التهديد
أبرز المواد
سفير المملكة لدى تونس: مبادرة طريق مكة خدمة جديدة من المملكة لزوار بيت الله الحرام

سفير المملكة لدى تونس: مبادرة طريق مكة خدمة جديدة من المملكة لزوار بيت الله الحرام

أبرز المواد
أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع مبادرة “جسور” لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع مبادرة “جسور” لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

أبرز المواد
غداً .. أمير مكة المكرمة يطلق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”

غداً .. أمير مكة المكرمة يطلق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”

أبرز المواد

سفير المملكة لدى تونس: مبادرة طريق مكة خدمة جديدة من المملكة لزوار بيت الله الحرام

سفير المملكة لدى تونس: مبادرة طريق مكة خدمة جديدة من المملكة لزوار بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=754016

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي إن إطلاق وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مبادرة طريق مكة منذ عامين تم بهدف تطوير الخدمات الموجهة لضيوف الرحمن في الدول المستفيدة من المبادرة من خلال تسهيل إجراءات سفرهم وذلك في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مبينًا أن هذه المبادرة تستهدف هذا العام 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول، وهي: باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، وتونس.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر السفارة في العاصمة التونسية تونس بمناسبة الاستعداد لإطلاق مبادرة طريق مكة في تونس، بحضور عدد من الإعلاميين التونسيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في تونس.
وأوضح السفير محمد العلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة الإسلام والمسلمين، مفيدًا أن اختيار الجمهورية التونسية كأول بلد عربي لتنفيذ خدمة مبادرة طريق مكة يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأكد أن راحة الحاج وكل ما يتعلق بأداء المناسك داخل المشاعر المقدسة هي أولوية مطلقة ومحل رعاية شاملة من قبل القيادة الرشيدة في المملكة، وتندرج ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
واستعرض السفير العلي تفاصيل مبادرة طريق مكة والأدوار التي يقوم بها فريق المبادرة في مطارات الدول الخمس المستفيدة منها من أجل تسهيل إجراءات سفر الحجاج مرورًا بوصولهم إلى المملكة عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة حيث رحابة الاستقبال، وصولًا إلى تأمين نقلهم على الحافلات إلى مقر إسكانهم والمتابعة معهم حتى يعودوا بإذن الله تعالى إلله بلدانهم سالمين.

روابط ذات صلة

وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ
غداً .. أمير مكة المكرمة يطلق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”

غداً .. أمير مكة المكرمة يطلق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تضيف 3 إنجازات متميزة لملف التحول الرقمي

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تضيف 3 إنجازات متميزة لملف التحول الرقمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*