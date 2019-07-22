وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

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توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، 34 عاماً، بعد معاناتها مع المرض بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وقد أعلن والد صابرين بورشيد في وقت سابق انها تعرضت لانتكاسه أثناء تلقيها العلاج في ألمانيا الزمتها الدخول للعنايه المركزة متمنيا من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ولدت صابرين بورشيد لأب بحريني وأم سعودية درست الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين، وبدأت صابرين بورشيد في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج ”صيف البحرين 2009″ حيث كان أول برنامج لها.

ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحًا فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

شاركت في تقديم البرنامج الكويتي ”ع السيف“، رفقة عدد آخر من الإعلاميين على قناة العدالة، دخلت مجال التمثيل لأول مرة في عام 2012 من خلال مسرحية ”مصباح زين“.

كما شاركت في العديد من المسلسلات، وتعد الفنانة شيلاء سبت من أقرب صديقات ”بورشيد“، حيث سبق أن صرحت صابرين أنها هي من دعمتها لتدخل مجال التمثيل.

عام 2018 قررت الاستقرار في الكويت بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، منتظرة دور يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني.