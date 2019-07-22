مقاتلة ليبية تهبط اضطراريا في تونس

المناطق - وكالات

ذكر موقع “المرصد” الليبي، أن طائرة حربية، هبطت اضطراريا، يوم الاثنين، على الطريق العام في ولاية مدنين التونسية.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الطائرة الحربية هبطت اضطراريا ولم يكن على متنها سوى الطيار الذي اعتقلته الوحدات العسكرية التي طوقت المكان.

وهبطت الطائرة العسكرية، وهي من طراز “L 39″، في منطقة بني غزيل، جنوب غربي تونس.

وقالت صحف تونسية، إن عددا كبيرا من عناصر القوات الأمنية التونسية توجهوا إلى موقع الهبوط وقاموا بتطويقه.

وفي وقت سابق، سقطت طائرة تابعة للكلية الجوية بمصراتة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، على مقربة من ترهونة بعد استهدافها بالمضادات اللأرضية خلال محاولتها قصف مواقع داخل المدينة.