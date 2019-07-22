احدث الأخبار

أمير ⁧‫الجوف‬⁩ يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج
منطقة الجوف
 حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. إنشاء 25 دورة مياه عامة في المرافق البلدية
المنطقة الشرقية
 أمير مكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
منطقة مكة المكرمة
 جمعية بناء تسلم 5 أسر وحدات سكنية ضمن مشروع المسكن الآمن
المنطقة الشرقية
 أكثر من 900 ألف زهرة و 35 ألف شجرة متنوعة ينتجها مشتل بلدية رأس تنورة
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 9 مسارات تدريبية يقدمها المخيم الإلكتروني لتمكّين أفراد المجتمع في سوق العمل
أبرز المواد
 انطلاق حملة ” دمي لضيوف الرحمن” بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يطلع على إنجازات وبرامج جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية
منطقة تبوك
 أمير القصيم يستقبل مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
منطقة القصيم
 مقاتلة ليبية تهبط اضطراريا في تونس
أبرز المواد
أمير ⁧‫الجوف‬⁩ يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج

أمير ⁧‫الجوف‬⁩ يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج

منطقة الجوف
حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎

حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎

أبرز المواد
أمانة الاحساء .. إنشاء 25 دورة مياه عامة في المرافق البلدية

أمانة الاحساء .. إنشاء 25 دورة مياه عامة في المرافق البلدية

المنطقة الشرقية
أمير مكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

أمير مكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

منطقة مكة المكرمة

صندوق تنمية الموارد البشرية: 9 مسارات تدريبية يقدمها المخيم الإلكتروني لتمكّين أفراد المجتمع في سوق العمل

صندوق تنمية الموارد البشرية: 9 مسارات تدريبية يقدمها المخيم الإلكتروني لتمكّين أفراد المجتمع في سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=754042
المناطق - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن برنامج المخيم الالكتروني يقدم عدة برامج تدريبية إلكترونية وجلسات تفاعلية، في تسعة مسارات، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)، لتزويد كافة شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

وجدد الصندوق دعوته لكافة أفراد المجتمع للاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية التي يوفرها المخيم الالكتروني عبر منصة “دروب” من خلال الرابط: www.doroob.sa، حيث تستمر حتى يوم السبت 1/1/1441 الموافق (31/8/2019).

وأشار “هدف” إلى أن المخيم يهدف إلى تطوير المهارات العملية للمستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلاً، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

روابط ذات صلة

حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎

حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎
مقاتلة ليبية تهبط اضطراريا في تونس

مقاتلة ليبية تهبط اضطراريا في تونس
وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*