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الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=754045
الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة السيد مارسيلو ديلا نينا.

مشيراً سموه في مستهل اللقاء إلى ما تشهده العلاقات بين المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية من نمو متواصل، عبر زيادة التبادل التجاري، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، ولجان الصداقة المشتركة، مؤكداً أن المملكة حريصة على مد جسور التعاون مع دول العالم، بما في ذلك دول أمريكا الجنوبية، وتوسيع آفاق الشراكة مع هذه الدول، مبيناً أن البرازيل شريك مهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال ما تملكه من تقنيات وخبرات، مضيفاً أن التنوع الثقافي في البرازيل أسهم فيما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، متمنياً سموه للبرازيل ولشعبها الصديق التقدم والازدهار.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جهته عبر سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو ديلا نينا، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً متصاعداً في مختلف المجالات، ولاشك أن مجال الشراكة الاقتصادية والتجارية يأتي على رأسها، مبيناً أن رؤية المملكة 2030، ستسهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والنماء.

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