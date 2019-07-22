أمير مكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي ومن بينها برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن ، بالإضافة لأعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن، وتأهيل مساجد المشاعر المقدسة وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج، إلى جانب تأهيل الدعاة وإقامة الندوات والمحاضرات التوعوية للحجيج، واطلع سموه أيضاً على أعمال الوزارة في المنطقة.