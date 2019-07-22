احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة
منطقة جازان
 تعيين الدكتور بدر البدر رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة “مسك الخيرية”
أبرز المواد
 أمير ⁧‫الجوف‬⁩ يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج
منطقة الجوف
 حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. إنشاء 25 دورة مياه عامة في المرافق البلدية
المنطقة الشرقية
 أمير مكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
منطقة مكة المكرمة
 جمعية بناء تسلم 5 أسر وحدات سكنية ضمن مشروع المسكن الآمن
المنطقة الشرقية
 أكثر من 900 ألف زهرة و 35 ألف شجرة متنوعة ينتجها مشتل بلدية رأس تنورة
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 9 مسارات تدريبية يقدمها المخيم الإلكتروني لتمكّين أفراد المجتمع في سوق العمل
أبرز المواد
 انطلاق حملة ” دمي لضيوف الرحمن” بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يطلع على إنجازات وبرامج جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية
منطقة تبوك
أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

منطقة جازان
تعيين الدكتور بدر البدر رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة “مسك الخيرية”

تعيين الدكتور بدر البدر رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة “مسك الخيرية”

أبرز المواد
أمير ⁧‫الجوف‬⁩ يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج

أمير ⁧‫الجوف‬⁩ يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج

منطقة الجوف
حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎

حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎

أبرز المواد

أمير مكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

أمير مكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
http://almnatiq.net/?p=754055

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي ومن بينها برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن ، بالإضافة لأعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن، وتأهيل مساجد المشاعر المقدسة وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج، إلى جانب تأهيل الدعاة وإقامة الندوات والمحاضرات التوعوية للحجيج، واطلع سموه أيضاً على أعمال الوزارة في المنطقة.

روابط ذات صلة

غداً .. أمير مكة المكرمة يطلق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”

غداً .. أمير مكة المكرمة يطلق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”
تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على الطائف وميسان

تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على الطائف وميسان
سفراء وسفيرات حماة الوطن يختتمون زيارتهم في رحاب مكة

سفراء وسفيرات حماة الوطن يختتمون زيارتهم في رحاب مكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*