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أمانة الاحساء .. إنشاء 25 دورة مياه عامة في المرافق البلدية

أمانة الاحساء .. إنشاء 25 دورة مياه عامة في المرافق البلدية

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أمانة الاحساء .. إنشاء 25 دورة مياه عامة في المرافق البلدية

أمانة الاحساء .. إنشاء 25 دورة مياه عامة في المرافق البلدية
http://almnatiq.net/?p=754058
المناطق - الأحساء

أشار المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل الى ان الأمانة وضمن خططها ومبادراتها الرامية الى انشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية تواصل اعمالها في الفترة الراهنة لانشاء 25 دورة مياه عامة في ( المنتزهات ، الحدائق والساحات البلدية ، مضامير المشاة) في مواقع مختلفة بمدن وبلدات الحاضرة ، وبحسب مااوضحته وكالة المشاريع ممثلة في “الإدارة العامة للمرافق والمباني ” فإن انشاء وحدات دورات المياه العامة يتم عن طريق القواعد والاسقف الخرسانية والحوائط الاستنادية مسبقة الصُنع ، وتُقدر مساحة الوحدات كافة بـ 1925 مترمربع بمعدل 77 مترمربع للوحدة ، وخطوات التشطيب الأخيرة تجري حالياً في 18 وحدة ، كمارُوعي في انشاء تلك الوحدات ان تتضمن دورة مياه لذوي الإعاقة من الجنسين .
ودعت الامانة المواطنين والمقيمين الى المحافظة على المرافق العامة ومنها دورات المياه ، وعدم تشويهها بصرياً اوالحاق الضرر بمحتوياتها, كونها أُنشأت لخدمة الجميع .

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