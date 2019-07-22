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حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎

حماس تعلن الولاء لخامنئي في أي حرب تستهدف إيران‎
http://almnatiq.net/?p=754062
المناطق - وكالات

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها ستكون في الخط الأول للدفاع عن إيران في حال تعرضت لأي عمل عسكري.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، خلال اجتماع وفد حركة حماس مع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، الإثنين، إن ”حماس في خط الدفاع الأول عن إيران“، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف: ”نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية، ونؤكد أن أي عمل عدائي ضد إيران هو عمل عدائي ضد فلسطين والمقاومة، ونحن نعتبر أنفسنا في الخط الأمامي لدعم إيران“.

من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن ”حماس هي في قلب فلسطين كما أن فلسطين تقع في قلب العالم الإسلامي“.

وزعم خامنئي أنه ”عندما يقول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: إن شاء الله سأصلي في الأقصى، فهذا يشكل بارقة أمل عملية وقابلة للتحقق“، مبينًا أنه ”قبل سنوات ليست ببعيدة كان الفلسطينيون يحاربون بالحجارة، لكنهم اليوم مجهزون بالصواريخ الدقيقة“، على حد قوله.

وتشير تصريحات المرشد الأعلى، إلى دعم محتمل من قبل النظام الإيراني للحركة، بعد أن توقف دعم طهران بعض الشيء، أثناء الأزمة السورية عام 2011؛ بسبب موقف الحركة من النظام السوري.

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