أمير ⁧‫الجوف‬⁩ يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج

المناطق - خالد الضبيبي

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال جولته التفقدية لمحافظة القريات اليوم صالة الحجاج بمنفذ الحديثة.

واستمع سموه من رئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد إلى جاهزية المنفذ والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة الحجاج وراحتهم بالمنفذ.

ووقف سمو أمير منطقة الجوف على ساحة دخول الركاب مستمعا من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني لشرح عن الموقع والمراحل التي يمر منها الحجاج لدخول المملكة ومسارات القدوم في الجمرك وأجهزة التفتيش.

وشملت جولة سموه زيارة صالة الجوازات واستمع من مدير جوازات منفذ الحديثة العقيد علي بن عوض العنزي إلى اليه العمل فيه منذ قدوم الحجاج واستكمال إجراءات الدخول بكل يسر وسهولة، بالإضافة لتفقد سموه بعض مواقع الجهات الحكومية الصحية والخدمية والتي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن.

وحث الأمير فيصل بن نواف العاملين في جميع القطاعات الحكومية في المنفذ على مضاعفة جهودهم لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حسن استقبال الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجاتهم والسهر على خدمتهم وراحتهم، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – التي تقضي بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن .

وأعرب سموه عن شكره لجميع العاملين وكافة الجهات العاملة لخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ القريات بالنيابة محمد بن شتيوي الجهني وقادة القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية .

