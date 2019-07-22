تعيين الدكتور بدر البدر رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة “مسك الخيرية”

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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” تعيين الدكتور بدر بن حمود البدر رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة، وهي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– حفظه الله – للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، والاهتمام بمجالات التعليم والتقنية والإعلام والثقافة نحو تمكين المجتمع معرفيًا وفق أفضل المعايير العالمية للوصول إلى كيان متين مزدهر تبنيه كوادر وطنية مؤهلة بخبرات عالية.

ورفع الدكتور البدر بهذه المناسبة الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة “مسك الخيرية”، عادًا ذلك مسؤولية كبيرة تجاه التكامل مع مسيرة العمل الدؤوبة التي درجت عليها المؤسسة وجميع العاملين فيها منذ تأسيسها في العام 2011م، حتى بلغت مستوى غير مسبوق في مجالها من حيث الإنجازات والاستحقاقات.

وتولى البدر خلال مسيرته المهنية عددًا من المناصب منها الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، حيث حقق إنجازات بارزة وخاصة عندما قاد فيها عملية التحول الكبرى من مسمى الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية إلى شركة دور للضيافة، وأطلق الاستراتيجية التوسعية للشركة، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية، وأسهم في مضاعفة حجم أعمالها، وقام بدور مهم في قيادة عملية اندماج شركة أول نت خلال عمله فيها، بالإضافة إلى تأسيسه عدة شركات منها الشركة العالمية للاتصالات والإنترنت.

وللدكتور البدر إسهاماته العديدة في عضوية مجالس إدارة عدة شركات مساهمة وناشئة، حيث كان عضواً في عدة لجان في الغرف التجارية الصناعية، وعضوًا في لجنة أمناء جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال، وعضوًا المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل وكلية تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما نال جوائز عديدة خلال مسيرته القيادية إذ صنف ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي في المنطقة، وضمن أقوى 20 مديراً تنفيذياً في مجال الضيافة بالمنطقة، وبقيادته فازت شركاته مرتين بجائزة أفضل بيئة عمل في المملكة.

يذكر أن الدكتور بدر البدر حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وشارك بالعديد من البرامج القيادية في عدة جامعات كجامعة أوكسفورد، وكورنيل، وجورج واشنطن.