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أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

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أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=754073
المناطق - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة اليوم , اجتماع اللجنة , وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.
وألقى سموه كلمة في بداية الاجتماع استعرض خلالها ما تنعم به بلادنا المباركة من نعم الأمن والأمان والاستقرار, في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , وما وهبها الله تعالى من موارد اقتصادية , وما تشهده من تحقيق منجزات حضارية متميزة , والسعي المستمر نحو التطوير في ظل الرؤية الوطنية الطموحة 2030 , لافتا النظر إلى الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين للسكن , ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي , داعيًا الأعضاء ولجان العمل إلى بذل كل الجهود واستكمال كافة البيانات المطلوبة لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من المبادرة.
وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية العمل الجاد والمخلص لتمكين المبادرة من خدمة أكبر شريحة ممكنة والعمل من خلالها على تحقيق الأمن ورفاهية المواطن معا.
إثر ذلك استعرض وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي الخطوات التي اتخذتها إمارة المنطقة لتنفيذ مبادرة الإسكان التنموي والأعمال التي تقوم بها اللجنة تنفيذية للمبادرة بمنطقة جازان واللجان الفرعية التابعة لها بجميع محافظات ومراكز منطقة جازان.
ثم قدم مدير عام فرع الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي عرضًا عن لجنة الإسكان التنموي بمنطقة جازان والتي تقدم برنامج الإسكان التنموي مستهدفًا فئة الأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم , من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع غير الربحي ممثلا بالمؤسسات والجمعيات الأهلية والوقفية والقطاع الخاص ضمن دوره تجاه المسئولية الاجتماعية مستعرضاً واستعرض أهداف مبادرة الإسكان التنموي في توفير الوحدات بحلول العام 2020م على مستوى المملكة , لافتا إلى تقسيم المستفيدين المحتملين إلى ثلاثة أقسام هم مستفيدي المدن ومستفيدي المناطق القروية داخل النطاق العمراني ومستفيدي المناطق خارج النطاق العمراني.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آلية وزارة الإسكان في حوكمة اللجان التنفيذية ومستهدفات ومشاريع الإسكان التنموي وإنشاء مجلس لتنمية موارد التمويل الغير ربحي بالمنطقة بالشراكة مع القطاع غير الربحي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف تنمية الأحياء والمستفيدين وفق ممارسات الجمعيات في البحث الاجتماعي , إضافة لجملة من الموضوعات المتعلقة بمبادرة الإسكان التنموي بمنطقة جازان , والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله -.

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