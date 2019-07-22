تقنيات جديدة في مشروع أضاحي بر الأحساء

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http://almnatiq.net/?p=754077
المناطق - الأحساء

عقدت جمعية البر بالاحساء اجتماعها التحضيري الأول لمشروع الاضاحي لعام 1440هـ عصر يوم الاثنين الماضي بمركز المبرز برئاسة مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين المشرف على المشروع عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين وبحضور مدير إدارة المالية والموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي ومديري المراكز التابعة للجمعية المشاركة في تنفيذ المشروع.

من جهته أكد مدير الشراكات والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية تحرص على نجاح المشاريع التي تنفذها من خلال الاجتماعات التحضيرية التي تعقدها قبل انطلاق المشاريع النوعية التي تتبناها الجمعية، مشيرا إلى أن المشرف على مشروع الاضاحي لعام 1440 عبدالمنعم الحسين ترأس الاجتماع الأول للمشروع والذي تم خلاله استعراض نتائج وأرقام المشروع خلال العام الماضي وعرض مستويات التقدم في المشروع للأعوام السابقة ورصد تزايد إقبال المضحين، والمراكز التي تحقق مستويات أعلى في الأعداد، وفرص التحسين في المشروع بناء على استبانة قياس رضا المستفيدين في العام الماضي.

وأضاف البوسيف بانه تم خلال الاجتماع التحضيري تكليف لجنة لاختيار وتحديد أسعار الاضاحي والاتفاق على اختيار المورد، كما تم تكليف مدير إدارة البرامج والاستثمار بالجمعية عبدالرحمن الخوفي بمتابعة احتياجات المشروع قبل بدئه وزيارة المسلخ للاطمئنان على كافة الاستعدادات لتنفيذ المشروع.

وأشار البوسيف بان المشروع بدء في التحول التقني من استقبال توكيل المضحين وطباعة السندات الالكترونية وإمكانية التوكيل عبر الدخول إلى المتجر الالكتروني واختيار نوع الأضحية كذلك استخدام البرنامج السحابي بغرفة عمليات ترصد التوكيلات لحظة بلحظة وتثبت معلومات الأضحية باسم ومعلومات المتبرع، كما توثق استلام المستفيدين للحوم وكذلك استصدار رموز مشفرة سريعة القراءة عبر القارئ الآلي تلصق بكل أضحية بحيث يمكن عبر تطبيق الجوال قراءة الشفرة وبعث رسالة بإتمام ذبح الأضحية بشكل آلي، وطباعة لواصق على صناديق نقل الأضاحي تبين معلومات كل أضحية.

من جهة أخرى قال أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بان الجمعية تطبق أسس تنظيم المشاريع والتخطيط لها ومتابعة التنفيذ بأدق التفاصيل فبدأت التحضير لمشروع الاضاحي لعام 1440هـ وتكوين فرق العمل وهذا المشروع يعد احد أهم المشاريع النوعية التي تنفذها الجمعية سنويا بعقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة أسعار الاضاحي والبحث عن افضل وأيسر الخدمات تسهيلا على المتبرعين، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل لموظفي الاستقبال بالإدارة العامة والمراكز التابعة لها لتعريفهم بالمشروع قبل انطلاقته لكي يتمكنوا من الإجابة على استفسارات المضحين.

كما وشكر آل عبدالقادر جهود الجهات المتعاونة والمضحين الكرام ودعا بالقبول والبركة لهم في مساهماتهم.

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