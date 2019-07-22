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مؤسسة الملك خالد وجمعية ماجد تطلقان مبادرة “تمكين الشباب” لتأهيل 85 شاباً في قطاع الضيافة والسياحة

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الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع شراكات بين سجون منطقة مكة المكرمة و4 جامعات

الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع شراكات بين سجون منطقة مكة المكرمة و4 جامعات
http://almnatiq.net/?p=754081
المناطق - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع عِدة شراكات استراتيجية بين مديرية السجون بالمنطقة، وجامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى ، وجدة ، والطائف لتعزيز مجالات التعاون العلمي ، والأكاديمي ، والاستشارات البحثية والطبية والتعليمية.
وتأتي الشراكات تأسيساً للتعاون المستمر بين الجامعات، ومديرية السجون بالمنطقة، وتفعيلاً لجانب المسؤولية المجتمعية بين مؤسسات الدولة وتوجيه الجهود الحالية إلى الإسهام في إعادة تأهيل النزلاء، كذلك تفعيل المسارات التدريبية والمهارية لمنسوبي مديرية السجون بالمنطقة بما يتماشى مع التطور المستمر في عمليات وخدمات السجون.

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