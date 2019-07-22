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محافظ “هيئة الاتصالات” يطمئن على جاهزية خدمات الاتصالات في “البهيتة” و”الشامية”

محافظ “هيئة الاتصالات” يطمئن على جاهزية خدمات الاتصالات في “البهيتة” و”الشامية”

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محافظ “هيئة الاتصالات” يطمئن على جاهزية خدمات الاتصالات في “البهيتة” و”الشامية”

محافظ “هيئة الاتصالات” يطمئن على جاهزية خدمات الاتصالات في “البهيتة” و”الشامية”
http://almnatiq.net/?p=754091
المناطق - واس

تفقد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، نقطة فرز “البهيتة” المركزية و”طريق الشامية”، وذلك في إطار استعدادات الهيئة لانطلاق موسم الحج, حيث كان في استقباله معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.
ووقف معاليه خلال جولته على جاهزية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، للتأكد من عملها بكفاءة في المنطقة التي تشهد كثافة بشرية عالية أثناء مرور الحجاج عبرها في طريقهم إلى مكة المكرمة، في ظرف زمني محدود الأمر الذي يستلزم حشد جميع الإمكانات التقنية والبشرية للتشغيل والمراقبة وتقديم أرقى الخدمات للحجاج والزائرين.
واطلع معالي المحافظ خلال الزيارة على استعدادات الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، واختبر رفقة فريق من المختصين جاهزية منطقة “البهيتة” وطريق “الشامية”
لاستقبال وإرسال الاتصالات والبيانات بكفاءة عالية، بعدما تم تجهيزها بـ 50 نقطة إرسال بيانات لاسلكية “Wi-Fi”، وتوفير أربع أبراج اتصال تدعم تقنية الجيل الرابع.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضطلع بمهام تمكين ودعم البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والإشراف على الخدمات المقدمة من مقدمي
خدمات الاتصالات المختلفين، إضافة إلى أدوار الرقابة والتأكد من تقديم كل الخدمات بكفاءة وجودة في جميع أنحاء المملكة، وتستنفر مثل غيرها من الجهات الرسمية والخدماتية كامل قواها التشغيلية في موسم الحج؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ببذل الجهود والتأكد من كامل التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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