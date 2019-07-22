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مدير تعليم الشمالية يلتقي بمدير هيئة الإحصاء بالمنطقة لبحث سبل التعاون بين الإدارتين

مدير تعليم الشمالية يلتقي بمدير هيئة الإحصاء بالمنطقة لبحث سبل التعاون بين الإدارتين

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مدير تعليم الشمالية يلتقي بمدير هيئة الإحصاء بالمنطقة لبحث سبل التعاون بين الإدارتين

مدير تعليم الشمالية يلتقي بمدير هيئة الإحصاء بالمنطقة لبحث سبل التعاون بين الإدارتين
http://almnatiq.net/?p=754097
المناطق - خالد الضبيبي

التقى مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بمدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة صالح بن محمد النذير .
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين الهيئة وتعليم المنطقة فيما يسهم في انجاح أعمال هيئة الإحصاء بالمنطقة وتزويد التعليم بالبيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لتساهم في بناء أهداف الوزارة الإستراتيجية وتساعد في تطوير العملية التعليمية في المنطقة , وأكد العثمان على ضرورة تعاون مكاتب التعليم والإدارات التابعة لتعليم المنطقة مع مندوبي الهيئة العامة للإحصاء وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم .

وشدد العثمان على ضرورة التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء بما يُساعد الهيئة على أداء مهامها وأعمالها من خلال ترشيح منسوبي التعليم وفق الاشتراطات المطلوبة وتوفير مقرات عمل وقاعات تدريبية مناسبة من المباني والمنشآت التعليمية.

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