مؤسسة الملك خالد وجمعية ماجد تطلقان مبادرة “تمكين الشباب” لتأهيل 85 شاباً في قطاع الضيافة والسياحة

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أبرمت جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية اليوم اتفاقية تعاون مع مؤسسة الملك خالد لإطلاق مبادرة “تمكين الشباب” لتأهيل 85 شاباً في مجال الضيافة والسياحة، تمهيداً لتوظيف الأكفاء منهم في القطاعات السياحية المختلفة، بهدف دعم مستهدفات مجالات التوطين وتحفيزاً للراغبين في دخولهم سوق العمل تعزيزاً لمنظومة التنمية المستدامة وترسيخ مفهومها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تهيئتهم عبر التدريب النظري والعملي للمهن المطلوب توطينها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك على مدار السنوات السابقة بين جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية ومؤسسة الملك خالد، حيث صممت هذه المبادرة في إطار توطين الوظائف والتمكين الاقتصادي بمختلف المجالات لفئة الشباب ترسيخاً لمفهوم الشراكة المجتمعية نحو تمكين الفئات من ذوي الدخل المحدود من المشاركة الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع وضمان استقلاليتهم المادية عن طريق دخولهم سوق العمل ورفع مستوى المعيشة.

وتركز مؤسسة الملك خالد بدعم البرامج التنموية التي تهدف إلى تهيئة الأفراد وتمكينهم داخل مجتمعاتهم وتحقيق طموحاتهم، في ظل الإيمان بأهمية تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي من خلال دعم المشاريع التي تستهدف الفئات الهشة بالمجتمع بهدف تدريبها وتأهيلها لرفع مستوى القدرات والإمكانات وتمكينها من تحقيق الاستقلال المالي.

الجدير بالذكر أن قطاع السياحة والترفيه يؤدي دوراً حيوياً في دعم الاستثمار المحلي وتحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني، مما يتطلب الشراكة المجتمعية، ويشار إلى أن الوظائف المباشرة في قطاع السياحة وفقاً لمركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” تقدر حتى عام 2017م بـ “993.9” ألف وظيفة مرتفعة عن عام 2016م الذي بلغت الوظائف المباشرة فيه “936.7” ألف وظيفة ، في حين قدر إجمالي الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة في عام 2017 إلى “1.490.9” ألف وظيفة ، مرتفعة عن عام 2016 الذي بلغت الوظائف فيه “1.405.1” ألف وظيفة.

ومن المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحية بالمملكة “1.7” مليون وظيفة عام 2020م، وهو يمثل إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة، وتمثل السياحة حالياً القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف بنسبة تتجاوز الـ 28%، وتقدر اعداد المواطنين الذين سوف يتم توظيفهم في القطاع السياحي حتى عام 2025م بـ 317.352 مواطناً، مقارنة بـ 94.249 مواطناً في عام 2014.

كما يحرص اعضاء مجلس ادارة جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاث تحقق أثراً اجتماعياً، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع الأهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة 2030.