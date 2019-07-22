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ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد

http://almnatiq.net/?p=754110
المناطق - وكالات

رفض ريال مدريد الإسباني، 6 عروض من نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم لاعب خط الوسط الإسباني ماركو أسينسيو، حيث يحاول “الريدز” تدعيم خط الوسط.

وأفادت الأنباء أن أسينسيو وزميله في الفريق إيسكو متاحان بأقل من 72 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة صن الإنجليزية.

ويحاول ريال مدريد التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا، لكنه متاح بسعر 150 مليون جنيه إسترليني، وهو ثمن يجب أن يفكر به النادي كثيرا.

وأبدى ليفربول اهتماما كبيرا في أسينسيو ، حيث يحرص المدرب يورغن كلوب على تدعيم خط الوسط في الفريق الطامح إلى الحصول على الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

ومن المقرر أن يترك داني سيبايوس النادي على سبيل الإعارة أيضًا، مع اهتمام أرسنال وتوتنهام بالاستفادة منه في الموسم المقبل، رغم أن زيدان سبق وقال إن لدى اللاعب مستقبلًا طويلا في العاصمة الإسبانية.

لكن أحد اللاعبين الذين يحرص زيدان على التخلص منهم، هو غاريث بيل، الذي سجل 14 هدفا في 45 مباراة في الموسم الماضي.

وقال زيدان في تصريحات سابقة:” نأمل أن يغادر قريباً.. سيكون من الأفضل للجميع. نحن نعمل على نقله إلى فريق جديد.

“ليس لدي أي شيء شخصي ضده ، ولكن هناك وقت يجب فيه إنهاء الأمور لأنه يجب القيام بذلك.. يجب أن أتخذ القرارات. علينا أن نتغير”.

واعتبر أن “الخروج هو قرار المدرب وأيضًا اللاعب الذي يدرك الموقف”.

“سوف يتغير الوضع ، لا أعرف ما إذا كان ذلك في غضون 24 أو 48 ساعة ، لكنه سيكون جيدًا للجميع”.

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