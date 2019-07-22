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شاهد.. أفضل 5 أهداف في أمم إفريقيا 2019

شاهد.. أفضل 5 أهداف في أمم إفريقيا 2019
http://almnatiq.net/?p=754118
المناطق - الرياض

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن أفضل 5 أهداف للنسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي احتضنتها مصر خلال الفترة من (21 يونيو وحتى 19 يوليو) الجاري.

ونشر “كاف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للأهداف الخمسة التي تم اختيارها من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد، كأفضل الأهداف التي سجلها نجوم منتخبات البطولة.

وتضمنت القائمة نجمين من منتخب الجزائر، الذي توج بلقب البطولة على حساب نظيره السنغالي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، سجله المهاجم بغداد بونجاح مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة النهائية على إستاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي قائمة الأهداف الخمسة:

– هدف المهاجم الجزائري يوسف البلايلي نجم نادي الترجي التونسي في شباك نظيره منتخب غينيا خلال المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من البطولة، والتي انتهت بفوز “محاربي الصحراء” بثلاثية نظيفة.

– هدف لاعب منتخب مدغشقر إبراهيم أمادا في شباك نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية خلال المباراة بينهما ضمن دور الـ16 أيضا، والتي انتهت بفوز مدغشقر بركلات الترجيح (4-2)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

– هدف السنغالي إدريسا جاي في شباك منتخب بنين، في المباراة التي جرت بينهما ضمن دور الثمانية وانتهت بفوز السنغال بهدف وحيد.

– هدف لاعب منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج)، جوناثان كودجيا في شباك منتخب الجزائر خلال مباراة دور الثمانية بيننهما وانتهت بفوز الجزائر بركلات الترجيح.

– هدف النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في شباك نظيره النيجيري (2-1) في الدور قبل النهائي.

وأحرز رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، بطريقة رائعة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس النيجيري مسجلا بذلك أجمل أهداف أمم إفريقيا 2019.

 

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