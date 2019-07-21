جمرك الوديعة يرفع طاقته التشغيلية لاستقبال الحجاج

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وأكد مدير مدير عام جمرك الوديعه والمشرف العام على جمرك الخضراء أحمد بن خلف المالكي أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة أمس وسط إستعداد كامل من كافة القطاعات العاملة بالمنفذ بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز وبمتابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

الأولوية للحجاج

وأضاف أنه تم تجهيز خيمة فايبر لاستقبالهم و تفويجهم ودعم المنفذ بالكوادر البشرية وتجهيز مسارات خاصة لباصات الحجاج وإعطائهم الأولوية والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات وتجهيز خيمة تتسع ل 400 حاج لتفويجهم عبر منفذ الوديعة وخيمة أخرى لمغادرتهم بعد أداء مناسك الحج وأن المنفذ رفع طاقته التشغيلية لإستقبال الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات.

ومن ابرز الجهود المقدمة من قبل جمرك الوديعة لاستقبال الحجيج تجهيز خيمة تتسع ل٤٠٠ لاستقبالهم و تفويجهم ودعم المنفذ بالكوادر البشريةوتجهيز مسارات خاصة لباصات الحجاج

وإعطائهم الأولوية والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات كما تم رفع طاقة المنفذ التشغيلية لإستقبال الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات وتجهيز خيمة لمغادرتهم بعد أداء مناسك الحج.

