احدث الأخبار

المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع شراكات بين سجون منطقة مكة المكرمة و4 جامعات
أبرز المواد
 بومبيو: سنطبق العقوبات على الجميع خاصة إيران وقادتها
أبرز المواد
 أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا
أبرز المواد
 وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج
أبرز المواد
 جمرك الوديعة يرفع طاقته التشغيلية لاستقبال الحجاج
منطقة نجران
 شاهد.. أفضل 5 أهداف في أمم إفريقيا 2019
أبرز المواد
 “البيئة” ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 47.7% خلال النصف الأول من 2019
أبرز المواد
 ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد
أبرز المواد
 وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنةٍ لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسُلم الرواتب
أبرز المواد
 مؤسسة الملك خالد وجمعية ماجد تطلقان مبادرة “تمكين الشباب” لتأهيل 85 شاباً في قطاع الضيافة والسياحة
منطقة عسير
 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن عن موعد فتح باب التقديم علي الوظائف التعليمية
منطقة المدينة المنورة
المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية

المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع شراكات بين سجون منطقة مكة المكرمة و4 جامعات

الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع شراكات بين سجون منطقة مكة المكرمة و4 جامعات

أبرز المواد
بومبيو: سنطبق العقوبات على الجميع خاصة إيران وقادتها

بومبيو: سنطبق العقوبات على الجميع خاصة إيران وقادتها

أبرز المواد
أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا

أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا

أبرز المواد

وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج

وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج
http://almnatiq.net/?p=754130
المناطق - وكالات

طالب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مجددا، الاثنين، إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة البريطانية وطاقمها. وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه إذا استمرت إيران في التصعيد سيقابل بحضور عسكري بريطاني ضخم في الخليج.

وأعلن هنت عن وصول فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع، موضحا أن “مهمتنا هي ضمان حرية الملاحة البحرية”.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن “دبلوماسيتنا تركز على تخفيف التوتر مع التزامنا بتطبيق القانون الدولي”.

وأعرب هنت عن أمله في عدم رؤية أي مواجهة مع إيران.

تشكيل قوة لضمان حرية الملاحة

وقال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده تسعى لتشكيل قوة خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار هنت إلى أن السفينة الإيرانية المحتجزة كانت محملة بالنفط وكانت في طريقها لنظام الأسد.

وكان متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، قال في وقت سابق اليوم الاثنين، إن بريطانيا دعت إيران إلى الإفراج فوراً عن الناقلة، ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين “تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فوراً”.

خيارات الرد

وتدرس بريطانيا عدة خيارات لزيادة الضغط على إيران، لكن مسؤولين يقولون إن الخيار العسكري غير مطروح في الوقت الحالي.

كما تسعى بريطانيا للحصول على دعم دبلوماسي وتشغيلي من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في محاولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لسفن الشحن التابعة لها.

يذكر أن إيران كانت قد استولت على السفينة، ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

من جهتها، أعلنت غرفة الشحن البريطانية، الأحد، أن استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي.

روابط ذات صلة

المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية

المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية
الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع شراكات بين سجون منطقة مكة المكرمة و4 جامعات

الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع شراكات بين سجون منطقة مكة المكرمة و4 جامعات
بومبيو: سنطبق العقوبات على الجميع خاصة إيران وقادتها

بومبيو: سنطبق العقوبات على الجميع خاصة إيران وقادتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*