احدث الأخبار

أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا
أبرز المواد
 وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج
أبرز المواد
 جمرك الوديعة يرفع طاقته التشغيلية لاستقبال الحجاج
منطقة نجران
 شاهد.. أفضل 5 أهداف في أمم إفريقيا 2019
أبرز المواد
 “البيئة” ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 47.7% خلال النصف الأول من 2019
أبرز المواد
 ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد
أبرز المواد
 وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنةٍ لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسُلم الرواتب
أبرز المواد
 مؤسسة الملك خالد وجمعية ماجد تطلقان مبادرة “تمكين الشباب” لتأهيل 85 شاباً في قطاع الضيافة والسياحة
منطقة عسير
 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن عن موعد فتح باب التقديم علي الوظائف التعليمية
منطقة المدينة المنورة
 مدير تعليم الشمالية يلتقي بمدير هيئة الإحصاء بالمنطقة لبحث سبل التعاون بين الإدارتين
منطقة الحدود الشمالية
 “البصرة عطشانة”.. الآلاف في المستشفيات بسبب المياه
أبرز المواد
 محافظ “هيئة الاتصالات” يطمئن على جاهزية خدمات الاتصالات في “البهيتة” و”الشامية”
منطقة مكة المكرمة
أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا

أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا

أبرز المواد
وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج

وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج

أبرز المواد
جمرك الوديعة يرفع طاقته التشغيلية لاستقبال الحجاج

جمرك الوديعة يرفع طاقته التشغيلية لاستقبال الحجاج

منطقة نجران
شاهد.. أفضل 5 أهداف في أمم إفريقيا 2019

شاهد.. أفضل 5 أهداف في أمم إفريقيا 2019

أبرز المواد

أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا

أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=754133
المناطق - واس

شرعت أمانة منطقة الرياض في استقبال إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الكترونيا ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي 1440هـ.
وأوضح المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي والمدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري أنه تم البدء في استقبال طلبات إصدار التصاريح المؤقتة للذبح للمطابخ الكترونيا وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية في أمانة منطقة الرياض، مشيرًا إلى أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن التسهيلات التي يتضمنها البرنامج الموسمي للأضاحي حيث يتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط ومنها وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، مع استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وضرورة وجود طبيب بيطري يقوم بالكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، ثم حصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول وكذلك توفير بيان بأسماء العاملين وأرقام الهوية على المطبوعات الرسمية للمنشأة.
وأضاف الدكتور الدوسري أن من ضمن الاشتراطات لاصدار التصريح أن يكون الموقع المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض ومستوفيًا للاشتراطات الصحية مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، وأن تكون الأكياس والكراتين المستخدمة جيدة وصحية، والالتزام بوضع لوحة بقائمة أسعار الذبح، والاهتمام بتنظيم عملية الترقيم بشكل يؤدي إلى انتظام عملية التسلم والتسليم، إضافة إلى وجوب تقيّد العاملين بالزي الموحد، ومنح الزبائن سند قبض “فاتورة”، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة، وتأمين حاوية نفايات “تتناسب مع حجم العمل” مخصصة لمخلفات مخلفات الذبح، لافتًا الانتباه إلى أن آخر موعد للتقديم إلكترونيًا للحصول على تصريح الذبح للمطابخ يوم الخميس الموافق 1440/11/29هـ .

روابط ذات صلة

وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج

وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج
شاهد.. أفضل 5 أهداف في أمم إفريقيا 2019

شاهد.. أفضل 5 أهداف في أمم إفريقيا 2019
“البيئة” ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 47.7% خلال النصف الأول من 2019

“البيئة” ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 47.7% خلال النصف الأول من 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*