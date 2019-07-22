أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا

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شرعت أمانة منطقة الرياض في استقبال إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الكترونيا ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي 1440هـ.

وأوضح المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي والمدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري أنه تم البدء في استقبال طلبات إصدار التصاريح المؤقتة للذبح للمطابخ الكترونيا وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية في أمانة منطقة الرياض، مشيرًا إلى أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن التسهيلات التي يتضمنها البرنامج الموسمي للأضاحي حيث يتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط ومنها وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، مع استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وضرورة وجود طبيب بيطري يقوم بالكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، ثم حصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول وكذلك توفير بيان بأسماء العاملين وأرقام الهوية على المطبوعات الرسمية للمنشأة.

وأضاف الدكتور الدوسري أن من ضمن الاشتراطات لاصدار التصريح أن يكون الموقع المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض ومستوفيًا للاشتراطات الصحية مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، وأن تكون الأكياس والكراتين المستخدمة جيدة وصحية، والالتزام بوضع لوحة بقائمة أسعار الذبح، والاهتمام بتنظيم عملية الترقيم بشكل يؤدي إلى انتظام عملية التسلم والتسليم، إضافة إلى وجوب تقيّد العاملين بالزي الموحد، ومنح الزبائن سند قبض “فاتورة”، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة، وتأمين حاوية نفايات “تتناسب مع حجم العمل” مخصصة لمخلفات مخلفات الذبح، لافتًا الانتباه إلى أن آخر موعد للتقديم إلكترونيًا للحصول على تصريح الذبح للمطابخ يوم الخميس الموافق 1440/11/29هـ .