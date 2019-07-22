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بومبيو: سنطبق العقوبات على الجميع خاصة إيران وقادتها

بومبيو: سنطبق العقوبات على الجميع خاصة إيران وقادتها
http://almnatiq.net/?p=754136
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، إن العقوبات ستطبق على الجميع بما فيها إيران وقادتها. وأضاف أن واشنطن فرضت عقوبات على شركة صينية لانتهاكها العقوبات الأميركية على إيران.

وأضاف بومبيو أن العقوبات تمنع المرشد الإيراني، علي خامنئي، من الاستحصال على أموال لتكريسها في تهديد المدنيين.

وطالب بومبيو إيران أن تتصرف كدولة طبيعية لا كدولة عدائية، مشيراً إلى أن “الرئيس ترمب لا يخشى شيئاً بتكتيكاته الدبلوماسية.. والدبلوماسية هي أداتنا الأولى لحماية مصالحنا لكننا نعيش في أوقات خطيرة”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أكد في تصريحات لفوكس نيوز، أن “بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها”.

وشدد بومبيو على أن واشنطن “لا تريد حرباً مع إيران”.

ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 25 يونيو الماضي أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني، علي خامنئي.

كما شدد ترمب على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية أو مواصلة رعايتها للإرهاب.

وأوضح أن العقوبات الموقعة على طهران لن تستثني مكتب خامنئي، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران قد تستمر لأعوام.

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