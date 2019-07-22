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المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية

المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية

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المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية

المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية
http://almnatiq.net/?p=754145
المناطق - إسلام داوود

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن صفقة أسلحة جديدة ابرمتها المملكة مع شركة لوكهيد مارتن، بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبًا لتزويد المملكة بلوازم دعم صواريخ أنظمة الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية (ثاد).
مزايا المنظومة:
وتتميز منظومة نظام الدفاع بأنه تم تصميمها في المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية ثاد، وطورته شركة لوكهيد مارتن ، لاعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى في مرحلة طيرانها النهائية أو خلال هبوطها نحو الهدف.
ولدى النظام قابلية للتشغيل المتبادل مع نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي تصنعه شركة رايثيون Raytheon الأمريكية، وتمتلكه المملكة
بنود الاتفاقية:
وتتضمن عملية البيع المحتملة 360 صاروخًا اعتراضيًا خاصا بمنظومة ثاد THAAD و44 منصة إطلاق و محطات تحكم وسبعة رادارات من طراز Raytheon AN / TPY-2.
وجاءت موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على الصفقة في عام 2017 بعد يوم واحد من توقيع المملكة على صفقات لشراء نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي إس-400 وغيرها من الأسلحة.
وتضمن الاتفاق الجديد رفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

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