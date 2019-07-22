الميموني يتفقد استعدادات موسم الحج في مركز البهيته

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http://almnatiq.net/?p=754154
الطائف - عادل الزهراني

قام معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، صباح هذا اليوم  بجولة ميدانية للوقوف على استعدادات موسم الحج في مركز البهيته الأمني ، ووقف معاليه خلال جولته على جاهزية الخدمات المقدمة والتأكد من عملها بكفاءة في المنطقة التي تشهد كثافة بشرية عالية أثناء مرور الحجاج عَبرها في طريقهم إلى بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم .

وشملت الزيارة التفقدية نقطة صالة الحجاج  ومسجد الميقات و نقطة فرز “البهيتة” المركزية و”طريق الشامية”
رافق معاليه عدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية وقد التقى معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني معالي محافظ هئية الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس .
وذلك لتفقد مشروع الاتصالات المتنقلة بنقطة الشامية ، والتي تعتبر ركيزه مهمة لدعم القطاعات الأمنية وزوار بيت الله الحرام .

من جانبه عبر معالي الطائف عن شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على متابعته لدعم قطاع الإتصالات بمركز البهيتة والمراكز التابعه لها . كما قدم شكره وتقديره لجميع الدوائر الحكومية المشاركة في استعدادات موسم الحج في جميع النقاط لاستقبال ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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