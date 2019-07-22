بالفيديو | على طريقة داعش.. الحوثيون يقتلون أحد شيوخ قبائل عمران ويسحلوه

المناطق - إسلام داوود

نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقطع فيديو مروع، يظهر فظائع مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، وتعذيبهم لمعارضيهم أحياء وأمواتا.

ووفقا للفيديو، فقد أقدمت المليشيا على “سحل” جثة أحد شيوخ قبائل محافظة عمران بعد قتله، حيث قاموا بسحب جثته في الشوارع.

وعقب الإرياني، على أسلوب المليشيا الوحشي في التعامل مع معارضيهم قائلا،: “على الطريقة الداعشية قتل الحوثيون مجاهد الغولي، أحد مشائخ محافظة عمران الذين ساندوا المليشيا الحوثية في معارك محافظة عمران واقتحام معسكر اللواء 301 والفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء، الحوثيون لم يكتفوا بقتله بل نكلو بجثته وسحلوه بعد أن فجروا منزله”.