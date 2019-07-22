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موهوبات وفريق عمل البرنامج الاثرائي بتعليم الطائف بين الإبداع والتجديد

موهوبات وفريق عمل البرنامج الاثرائي بتعليم الطائف بين الإبداع والتجديد

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موهوبات وفريق عمل البرنامج الاثرائي بتعليم الطائف بين الإبداع والتجديد

موهوبات وفريق عمل البرنامج الاثرائي بتعليم الطائف بين الإبداع والتجديد
http://almnatiq.net/?p=754161
الطائف - عادل الزهراني
يواصل #الملتقى_الاثرائي_التكاملي_للموهوبين _بين_وزارة_التعليم_وموهبه
‎#موهبة_2019 فعالياته بمحافظة الطائف بنات وذلك برعاية مؤسسة ‎#موهبة
‎وقد تنوعت البرامج من طبيب المستقبل ومهندس المستقبل ووحدة  الروبورت ووحدة الاختراعات تخلل ذلك بعض الأنشطة الرياضية وبرنامج  اجتماعي تحت مسمى #القيم_والسمات_الشخصية
لقى ذلك عناية كبيرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف  وقد لمس أولياء الأمور  أثرا واضحا في مايقدم من برامج وفعاليات  من فريق  العمل  المميز  الذي أحدث نقلة نوعية  في تفعيل  مثل هذه البرامج الإثرائية الصيفية  التي تعود بالنفع وزيادة الثقافة  والمعلومات  لدى كل الملتحقات بالبرنامج.

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