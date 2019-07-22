احدث الأخبار

ترمب: التفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة
أبرز المواد
 موهوبات وفريق عمل البرنامج الاثرائي بتعليم الطائف بين الإبداع والتجديد
منطقة مكة المكرمة
 بالفيديو | على طريقة داعش.. الحوثيون يقتلون أحد شيوخ قبائل عمران ويسحلوه
أبرز المواد
 الميموني يتفقد استعدادات موسم الحج في مركز البهيته
منطقة مكة المكرمة
 مدير شرطة الشماليه يقلد المقدم سعيد عسيري رتبته الجديده
منطقة الحدود الشمالية
 إضراب إسطنبول.. حملة للرد على ترحيل اللاجئين السوريين
أبرز المواد
 المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع شراكات بين سجون منطقة مكة المكرمة و4 جامعات
أبرز المواد
 بومبيو: سنطبق العقوبات على الجميع خاصة إيران وقادتها
أبرز المواد
 أمانة منطقة الرياض تصدر تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونيًا
أبرز المواد
 وزير الخارجية البريطاني : تصعيد إيران سيقابل بتعزيز عسكري بريطاني ضخم بالخليج
أبرز المواد
 جمرك الوديعة يرفع طاقته التشغيلية لاستقبال الحجاج
منطقة نجران
ترمب: التفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة

ترمب: التفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة

أبرز المواد
موهوبات وفريق عمل البرنامج الاثرائي بتعليم الطائف بين الإبداع والتجديد

موهوبات وفريق عمل البرنامج الاثرائي بتعليم الطائف بين الإبداع والتجديد

منطقة مكة المكرمة
بالفيديو | على طريقة داعش.. الحوثيون يقتلون أحد شيوخ قبائل عمران ويسحلوه

بالفيديو | على طريقة داعش.. الحوثيون يقتلون أحد شيوخ قبائل عمران ويسحلوه

أبرز المواد
الميموني يتفقد استعدادات موسم الحج في مركز البهيته

الميموني يتفقد استعدادات موسم الحج في مركز البهيته

منطقة مكة المكرمة

ترمب: التفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة

ترمب: التفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة
http://almnatiq.net/?p=754164
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الاثنين، إنّه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.

وأضاف الرئيس الأميركي أن لديه خطة لتحقيق النصر في حرب أفغانستان خلال أسبوع، “لكنني لا أرغب في قتل ملايين الأفغان”.

وصرح ترمب للصحافيين، بعيد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصاً قالت إنّهم جزء من خليّة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي أيه”: “أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصّل إلى اتّفاق مع إيران”.

وأضاف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للصحافين أنه عرض التوسط في النزاع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير، في خطوة يمكن أن تؤذن بتغير في السياسة الأميركية التي تقول إنّه يجب حلّ القضية بشكل ثنائي بين البلدين.

وقال ترمب في البيت الأبيض حيث يستضيف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان: “إذا كان بإمكاني أن أساعد، أودّ أن أكون وسيطاً.. إذا كان بإمكاني أن أفعل شيئاً، أخبروني”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) وصدرت أحكام على بعضهم بالإعدام.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات أنها فككت شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأميركية واعتقلت 17 مشتبهاً بهم.

ونسبت وكالة أنباء فارس إلى مسؤول بالوزارة قوله إن بعض المعتقلين حُكِم عليهم بالإعدام.

بينما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن التقارير التي أفادت باعتقال جواسيس للمخابرات الأميركية في إيران غير صحيحة بالمرة.

روابط ذات صلة

بالفيديو | على طريقة داعش.. الحوثيون يقتلون أحد شيوخ قبائل عمران ويسحلوه

بالفيديو | على طريقة داعش.. الحوثيون يقتلون أحد شيوخ قبائل عمران ويسحلوه
إضراب إسطنبول.. حملة للرد على ترحيل اللاجئين السوريين

إضراب إسطنبول.. حملة للرد على ترحيل اللاجئين السوريين
المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية

المملكة تبرم صفقة جديدة لشراء صواريخ “ثاد” الأمريكية المتطورة.. قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية بدقة عالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*