الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي تنفذ افتراضية بمحطات تحلية المياه بالشعيبة

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي للوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، قامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنفيذ تجربة “أمنية” افتراضية بمحطات تحلية المياه بالشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وقد تم تنفيذ التجربة بنجاح تام – ولله الحمد – وأظهرت مدى ما تتمتع به العناصر البشرية المشاركة من القطاعات الأمنية المختصة من كفاءة وقدرة على التعامل مع الأحداث الأمنية، وما وصلت إليه من مستوى عال من التكامل في أداء المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.