صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-
الرقم أ / 418
التاريخ 19 / 11 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، ورقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 48 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ، ورقم ( أ / 136 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر ملكي : تعيين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-
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