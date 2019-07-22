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وكيل محافظ صبيا “العتودي” يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الجعامي”

وكيل محافظ صبيا “العتودي” يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الجعامي”

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وكيل محافظ صبيا “العتودي” يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الجعامي”

وكيل محافظ صبيا “العتودي” يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الجعامي”
http://almnatiq.net/?p=754187
جازان - فضة عطيف

أدى وكيل محافظ صبيا الأستاذ ابراهيم مديني عتودي اليوم الأثنين صلاة الميت بجامع الجديين بمحافظة صبيا ، على الرقيب اول الشهيد أحمد علي جعامي أحد أفراد القوات المسلحة الذي أستشهد خلال عمله في الخطوط الأمامية  بالحد الجنوبي وقد نقل “العتودي ” تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين  – حفظهما الله- الى أسرة الشهيد ، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان الى اسرة وذوي الشهيد -سائلا الله العلي القدير أن يتغمدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وعبر ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده وهو يدافع عن دينه ووطنه في ميدان العز والشرف والكرامة.

وقد أدى الصلاة مع وكيل محافظة صبيا سعادة مدير شرطة محافظة صبيا العقيد حوذان الجابري وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وعدد من المشائخ وجموع من الأهالي .

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