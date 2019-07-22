حكم نهائي من القضاء الكويتي بحق الناشط “محمد الهاجري” بعد إساءته للمملكة وولي العهد

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قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، بسجن الناشط محمد خالد الهاجري 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى المملكة العربية السعودية و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء حكم “محكمة التمييز”؛ مؤيدًا لحكم الاستئناف الذي صدر سابقًا بحق الناشط “الهاجري”، الذي ألقي القبض عليه قبل أشهر قليلة.

وكان حساب “أمن ومحاكم” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المتخصص بالأخبار الأمنية والقضائية في الكويت قد أعلن عن حكم محكمة التمييز.

وقال الحساب “محكمة التمييز تقضي بحبس محمد خالد الهاجري 3 سنوات في قضية الإساءة إلى السعودية ورفض طعن المتهم على حكم الاستئناف”.