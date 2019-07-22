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تعرف على السيرة الذاتية للشيخ عبد السلام السليمان

تعرف على السيرة الذاتية للشيخ عبد السلام السليمان
http://almnatiq.net/?p=754217
المناطق - متابعات

شهد  اليوم (الإثنين) صدور  أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد السلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.

ويدير الشيخ عبد السلام مؤسسة الدعوة الخيرية التي تهتم بنشر فتاوى وكتب ومحاضرات كبار علماء المملكة فيما يعمل في  تدريس ب قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وحصل الشيخ على درجة الدكتوراه في 2011 من المعهد نفسه عن أطروحته التي كان موضوعها عن الآراء الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قضايا معاصرة..

كما أن للمؤسسة التي يديرها  مركزا للبث المباشر لدروس ومحاضرات كبار العلماء، ومركزا للمعلومات ومعهدا عاليا للدعوة على الإنترنت.

كما أسهم الشيخ السليمان بشكل كبير في نشر التراث العلمي للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء؛ حيث أشرف على إخراج عدد كبير من كتبه.

ويشرف الشيخ السليمان كذلك على برنامج “عطاء” الإلكتروني الذي يعنى بتنظيم العمل في الجمعيات الخيرية في المملكة وربطها إلكترونياً، وهو البرنامج الحاصل على جائزة القمة العالمية في الأمم المتحدة.

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