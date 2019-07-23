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بالضرب واللكمات.. الشرطة البريطانية تعتقل مواطن كويتي في لندن بطريقة وحشية

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المناطق - إسلام داوود

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تعرض مواطن كويتي للتعنيف والضرب المبرح من قبل الشرطة البريطانية في أحد شوارع العاصمة لندن، أثناء عملية توقيفه.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن المواطن الكويتي تعرض للاعتقال بطريقة وحشية وعنصرية في لندن لقيامه بتوقيف سيارته بالخطأ في أحد الأماكن الغير مخصصة لتوقف السيارات.
وأوضحت المصادر أن التعنيف الذي تعرض له المواطن الكويتي أدى لإصابته بسكته قلبية.
بدورهم، طالب نشطاء ومغردون كويتيون وعرب، بكشف انتهاكات الشرطة البريطانية أمام الرأي العام العالمي، داعين السلطات الكويتية للقيام بتحرك دبلوماسي للدفاع عن حق المواطن الكويتي.

 

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