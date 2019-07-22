طبرجل تستعد لافتتاح مهرجان الفاكهة

الجوف - محمد الحسن

تستعد محافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف هذه الأيام لإفتتاح مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى.

وأكملت اللجنة المنظمة واللجان الأخرى في المهرجان حسب ماذكره سلمان الدعيجاء الرئيس التنفيذي للمهرجان تجهيزاتها لإنطلاق فعاليات المهرجان والمقرر أن تنطلق السبت المقبل الموافق 1440/11/24هـ تحت رعاية أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في المركز الحضاري في محافظة طبرجل.

هذا وقد عبّر المزارعون عن فرحتهم وسعادتهم بإقامة مثل هذا المهرجان الذي يُعد رافدًا مهمًا وتعريفًا لمنتجات الفاكهة التي تنتجها المزارع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والتسويق بما يعود عليهم بتنمية الجانب الاقتصادي ، مقدمين شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على موافقته الكريمة بإقامة مهرجان الفاكهة في محافظة طبرجل .

يذكر أن محافظة طبرجل تشتهر بالمنتجات الزراعية والتي من أهمها الفواكه كالعنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان وغيرها من المنتجات الزراعية ، وتتصدر منطقة بسيطا الزراعية المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط بوفرة الانتاج الزراعي ما يجعلها واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي .