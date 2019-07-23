سفيرنا لدى السودان يودع الفوج الأول من الحجاج المتجهين إلى مكة المكرمة جوا

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ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر مساء اليوم بمطار الخرطوم الدولي الدفعة الأولى من الحجاج السودانيين المتجهين إلى الأراضى المقدسة جوًا لأداء فريضة الحج، وذلك بحضور ممثل للمجلس العسكرى الانتقالي في السودان اللواء الركن إبراهيم جابر، ووالي ولاية الخرطوم الفريق مرتضى حماد، وعدد من المسؤولين وشركاء الحج، وممثلي أجهزة الإعلام المختلفة.

وأكد السفير علي بن جعفر خلال الحفل المعد بهذه المناسبة وقوف المملكة مع السودان في السراء والضراء وفي كل الظروف تقديرًا وعرفانًا لأدوار السودان المشهودة تجاه المملكة، مبينًا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة 1000 حاج وحاجة من أبناء السودان يأتي تقديرًا للشعب السوداني.

وأشار إلى أن المملكة من خلال موقعها الريادي تشرفت بخدمة كل ما من شأنه رفعة الإسلام وعز المسلمين ونصرة قضاياهم وتوحيد كلمتهم وتوحيد صفهم، منوهًا بالمشروعات العملاقة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام لخدمة الحرمين الشريفين والتسهيل على الحجاج والمعتمرين ورعايتهم، التي أضحت منارة خير يشهد بها القاصي قبل الداني.

ودعا السفير علي بن حسن جعفر الحجاج السودانيين إلى تعظيم شعيرة الحج، وإعطاء المناسك صفة العبادة والإخلاص لله عز وجل، وأن تؤدى المناسك كما أداها النبي محمد – صلى الله عليه وسلم-.