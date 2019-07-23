واشنطن: النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، أن “النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب”، وذلك في معرض تعليقه على إعلان طهران اعتقال 17 جاسوسا أميركيا.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية إن “النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب… سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها”.

ورفض بومبيو إعلان إيران القبض على 17 جاسوسا قالت طهران إنهم يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.

ومثل هذه الإعلانات ليست بالأمر غير المألوف من جانب إيران، لكن التوقيت أثار مخاوف من أن طهران تذهب بعيدا في موقفها المتشدد لمواجهة مع القوى الغربية.

وأضاف بومبيو أن “هناك قائمة طويلة من الأميركيين الذين نعمل على إعادتهم للوطن من إيران”.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة من الأحداث في مضيق هرمز.

ويوم الجمعة احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في المضيق. وكانت طهران قد حذرت من أنها سترد على احتجاز بريطانيال ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق.

وردا على سؤال عن الدور الأميركي المحتمل في التوترات قال بومبيو إن “المسؤولية… تقع على عاتق بريطانيا فيما يتعلق بحماية سفنها”.