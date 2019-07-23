مصر.. أحكام بالسجن المؤبد على “دواعش”

مصر.. أحكام بالسجن المؤبد على “دواعش”

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مصر.. أحكام بالسجن المؤبد على “دواعش”

مصر.. أحكام بالسجن المؤبد على “دواعش”
http://almnatiq.net/?p=754251
المناطق - وكالات

أمرت محكمة مصرية، الاثنين، بالسجن لفترات مختلفة من بينها المؤبد، على 14 شخصا متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش المتشدد في سوريا والعراق ومحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد على 11 متهما والسجن المشدد 15 سنة على متهمين اثنين والسجن 3 سنوات على آخر لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للأشخاص المدانين تأسيس وتولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت المحكمة إلى المدانين تهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتغيير النظام الحاكم بالقوة.

وشملت لائحة الاتهام الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة المصرية والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأشارت اللائحة إلى أن الإرهاب كان من الوسائل التي استخدمها أفراد التنظيم في تنفيذ أغراضهم.

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