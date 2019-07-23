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إسقاط تهمة الاغتصاب عن رونالدو

إسقاط تهمة الاغتصاب عن رونالدو

أبرز المواد

إسقاط تهمة الاغتصاب عن رونالدو

إسقاط تهمة الاغتصاب عن رونالدو
http://almnatiq.net/?p=754257
المناطق - وكالات

أسقطت محكمة أميركية، الاثنين، تهمة الاغتصاب عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام، ستيف وولفسون، قوله في بيان، إنه بعد مراجعة تحقيق جديد للشرطة، قرر أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي، وبالتالي لن يتم توجيه أي تهمة إلى رونالدو.

واتهمت فتاة أميركية تدعى كاثرين مايورغا، رونالدو باغتصابها بمنتجع في لاس فيغاس عام 2009، قائلة إن نجم يوفنتوس اعتدى عليها في جناحه بأحد الفنادق.

وكان ممثل الدفاع عن رونالدو، بيتر كريستيانسن قد قال إن العلاقة كانت باتفاق بين الطرفين. وتقول مايورغا إن رونالدو أو أولئك الذين يعملون لصالحه، سمحوا بنشر تفاصيل تسوية مالية معها.

ولم يعلق محامو مايورغا، وهي عارضة أزياء ومدرسة سابقة على قرار المحكمة بإسقاط التهمة الموجهة إلى رونالدو.

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