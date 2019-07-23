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النفط يستهل الأسبوع على ارتفاع 2 %
http://almnatiq.net/?p=754264
المناطق - وكالات

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 2 في المائة، بسبب تصاعد وتيرة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الاعتداءات على ناقلات النفط بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.
ويدعم صعود الأسعار أيضا تخفيضات الإنتاج التي ينفذها تحالف المنتجين في “أوبك” وخارجها التي تم تمديدها إلى آذار (مارس) 2020 علاوة على التراجعات الحادة في مستوى إمدادات كل من إيران وفنزويلا جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ويقاوم الارتفاعات السعرية للخام المخاوف المتنامية على النمو الاقتصادي العالمي جراء النزاعات التجارية خاصة بعد تخفيض بنوك ومؤسسات مالية توقعات نمو الطلب على النفط الخام خلال العام الجاري، وأحدثها بيانات بنك جولدمان ساكس إضافة إلى تأثير ارتفاع المخزونات وتسارع مستوى الإمدادات الأمريكية من النفط الصخري.

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