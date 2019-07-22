انقلاب مركبة نظافة يصيب 13 عاملا بطريق محلية

انقلاب مركبة نظافة يصيب 13 عاملا بطريق محلية

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انقلاب مركبة نظافة يصيب 13 عاملا بطريق محلية

انقلاب مركبة نظافة يصيب 13 عاملا بطريق محلية
http://almnatiq.net/?p=754270
جازان - فضة عطيف :

ادى حادث انقلاب مروري لمركبة تقل عمال نظافة مساء اليوم بطريق محلية بجازان الى إصابة 13 عاملا بإصابات متفرقة .
واوضح المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر بيشي الصرخي ان غرفة العمليات تلقت عند الساعه ٣٫٥٢ مساء اليوم الاثنين بلاغا عن انقلاب سياره تقل عمالا على مدخل محليه.
واضاف ان في الموقع مصابين وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية بقيادة مدير الشؤون الاسعافية محمد بن علي دغاس ومساعده محمد النجار ومدير غرفة العمليات رائد الدعجاني ، ولدى وصول الفرق الى موقع الحادث ، تبين وجود (١٣) حالة منها (٥) حالات تم تقديم الخدمة الاسعافية لهم في الموقع>
ونقلت الفرق (٨)حالات اصاباتهم مابين متوسطة الى بسيطة الى مستشفى الحياة الوطني لاستكمال الفحوصات الطبية .

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