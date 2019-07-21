مهرجان الأطاولة التراثي الخامس يختتم فعالياته

المناطق - الباحة

أختتمت مساء امس الأول فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي الخامس، والذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، وبإشراف مباشر من إدارة الفعاليات والمهرجانات بإمارة الباحة .

حيث حضر الاحتفال سعادة محافظ محافظة القرى الأستاذ خالد بن عبدالله العبيلان، والشيخ فهد بن جابر الحسين شيخ قبيلة قريش، وعدد من الأعيان والشركاء والداعمين .

وقد بدأ الحفل بآيات عطرة من كتاب الله، تبعها كلمة بالنيابة عن أصحاب المحال المشاركة ثم كلمة الأهالي والتي ألقاها نيابة عنهم الشيخ فهد بن جابر، تلتها كلمة لمحافظ القرى، والذي قام بعد ذلك بتوزيع شهادات الشكر والتقدير والهدايا للمساهمين في نجاح المهرجان .

كما تم تكريم فريق أثر التطوعي على مابذله أعضاءه من جهود مميزة في تنظيم الحشود وسلامتهم طيلة أيام المهرجان .

ثم شارك أهل الأطاولة والعاملون في نهاية الاحتفال وحبة العشاء الجماعي الذي أقيم بهذه المناسبة .

وفي نهاية الحفل قدم الحسين بن عثمان رئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالأطاولة شكره وتقديره لسعادة محافظ محافظة القرى الأستاذ خالد العبيلان على جهوده ومتابعته الحثيثة طيلة أيام المهرجان، ولرئيس بلدية القرى المهندس سعيد بن صالح الزهراني على دعمه المستمر وتذليل كافة الصعاب من أجل نجاح فعاليات المهرجان .