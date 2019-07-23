وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية

وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية

أبرز المواد
70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية – أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب

70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية – أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب

أبرز المواد
تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

أبرز المواد
وظائف شاغرة في “stc”.. تعرّف على التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في “stc”.. تعرّف على التفاصيل وطريقة التقديم

أبرز المواد

«تعاونية المنتجين»: رفع رسوم البيض المستورد 25%

«تعاونية المنتجين»: رفع رسوم البيض المستورد 25%
http://almnatiq.net/?p=754279
المناطق_الرياض

كشف نائب رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن خالد الحمودي، وجود دراسة لرفع نسبة الرسوم على البيض المستورد إلى 25% بدلاً من 20%، وأشار إلى عقد اجتماع مع هيئة الغذاء والدواء، ووزارة التجارة والاستثمار قريباً؛ لبحث ملف حماية المنتج الوطني في ظل إغراق السوق بالبيض المستورد

وقال: «اللجنة الزراعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية، وجمعية منتجي البيض تتحرك باتجاه إقرار زيادة الرسوم على البيض المستورد، كما أن هيئة الغذاء والدواء طلبت من الجمعية دراسة سقف لأسعار البيض للحد من المبالغة، إذ لا يزال سعر طبق البيض في بعض مراكز التسوق عند 10ريالات، فيما يباع بسعر 50- 60 ريالاً للكرتون، والجمعية اقترحت أن يكون السعر 140 ريالاً للكرتون»

من جهته، أضاف عضو الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن أيمن الرشيد: «الجمعية بصدد اقتراح تولي مسؤولية استيراد البيض مستقبلاً، لتعزيز المصداقية، وعدم الإضرار بالمنتج الوطني، كما أن السعر المناسب للمنتج الوطني يراوح بين 140- 145ريالاً للكرتون؛ لتحقيق هوامش ربحية حوالى 20%»

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية

وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية
70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية – أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب

70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية – أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب
تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*