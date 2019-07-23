«تعاونية المنتجين»: رفع رسوم البيض المستورد 25%

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كشف نائب رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن خالد الحمودي، وجود دراسة لرفع نسبة الرسوم على البيض المستورد إلى 25% بدلاً من 20%، وأشار إلى عقد اجتماع مع هيئة الغذاء والدواء، ووزارة التجارة والاستثمار قريباً؛ لبحث ملف حماية المنتج الوطني في ظل إغراق السوق بالبيض المستورد

وقال: «اللجنة الزراعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية، وجمعية منتجي البيض تتحرك باتجاه إقرار زيادة الرسوم على البيض المستورد، كما أن هيئة الغذاء والدواء طلبت من الجمعية دراسة سقف لأسعار البيض للحد من المبالغة، إذ لا يزال سعر طبق البيض في بعض مراكز التسوق عند 10ريالات، فيما يباع بسعر 50- 60 ريالاً للكرتون، والجمعية اقترحت أن يكون السعر 140 ريالاً للكرتون»

من جهته، أضاف عضو الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن أيمن الرشيد: «الجمعية بصدد اقتراح تولي مسؤولية استيراد البيض مستقبلاً، لتعزيز المصداقية، وعدم الإضرار بالمنتج الوطني، كما أن السعر المناسب للمنتج الوطني يراوح بين 140- 145ريالاً للكرتون؛ لتحقيق هوامش ربحية حوالى 20%»