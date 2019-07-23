وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية

المناطق_الرياض

كشفت شركة الشايع الدولية عن توافر وظائف شاغرة في مجال العمليات ” إدارة المناطق ” لإدارة معارض الشركة مع ماركات مثل ” كليرز، مذركير، نيكس، نيكست “.

وحول متطلبات الوظائف، أشارت الشركة إلى إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل،وخبرة في مجال إدارة و تدريب فريق عمل، بالإضافة إلى التمكّن من برامج المايكروسوفت، يفضّل الخبرة في مجال مبيعات التجزئة وخدمة العملاء.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/21م، داعية الراغبين في التقدم لإرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي مع ذكر (مديرة منطقة) في عنوان البريد: [email protected]