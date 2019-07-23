وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية

وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية

أبرز المواد
70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية – أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب

70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية – أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب

أبرز المواد
تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

أبرز المواد
وظائف شاغرة في “stc”.. تعرّف على التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في “stc”.. تعرّف على التفاصيل وطريقة التقديم

أبرز المواد

وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية

وظائف شاغرة بشركة الشايع الدولية
http://almnatiq.net/?p=754282
المناطق_الرياض

كشفت شركة الشايع الدولية عن توافر وظائف شاغرة في مجال العمليات ” إدارة المناطق ” لإدارة معارض الشركة مع ماركات مثل ” كليرز، مذركير، نيكس، نيكست “.

وحول متطلبات الوظائف، أشارت الشركة إلى إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل،وخبرة في مجال إدارة و تدريب فريق عمل، بالإضافة إلى التمكّن من برامج المايكروسوفت، يفضّل الخبرة في مجال مبيعات التجزئة وخدمة العملاء.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/21م، داعية الراغبين في التقدم لإرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي مع ذكر (مديرة منطقة) في عنوان البريد: [email protected]

روابط ذات صلة

70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية – أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب

70 ألف حالة رصدتها آلية أوروبية – أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب
تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»
وظائف شاغرة في “stc”.. تعرّف على التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في “stc”.. تعرّف على التفاصيل وطريقة التقديم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*