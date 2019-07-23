محمد بن ناصر: تمكين مبادرة الإسكان التنموي يحقق الرفاهية

محمد بن ناصر: تمكين مبادرة الإسكان التنموي يحقق الرفاهية

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محمد بن ناصر: تمكين مبادرة الإسكان التنموي يحقق الرفاهية

محمد بن ناصر: تمكين مبادرة الإسكان التنموي يحقق الرفاهية
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=754283
المناطق_جازان

وجه أمير منطقة جازان رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالعمل الجاد والمخلص لتمكين مبادرة الإسكان التنموي من خدمة أكبر شريحة ممكنة والعمل من خلالها على تحقيق الأمن ورفاهية المواطن معا، مشدداً على أهمية الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين للسكن، ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي، داعيًا الأعضاء ولجان العمل إلى بذل كل الجهود واستكمال البيانات المطلوبة لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من المبادرة

وبحث خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة وفي قاعة الاجتماعات بالإمارة آلية وزارة الإسكان في حوكمة اللجان التنفيذية ومستهدفات ومشاريع الإسكان التنموي وإنشاء مجلس لتنمية موارد التمويل غير الربحي بالمنطقة بالشراكة مع القطاع غير الربحي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف تنمية الأحياء والمستفيدين وفق ممارسات الجمعيات في البحث الاجتماعي، إضافة لجملة من المواضيع المتعلقة بمبادرة الإسكان التنموي بمنطقة جازان، والسبل الكفيلة بتنفيذها

واستعرض وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي الخطوات التي اتخذتها إمارة المنطقة لتنفيذ مبادرة الإسكان التنموي والأعمال التي تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة بمنطقة جازان واللجان الفرعية التابعة لها بجميع محافظات ومراكز منطقة جازان

وقدم مدير عام فرع الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي عرضا عن لجنة الإسكان التنموي بمنطقة جازان التي تقدم برنامج الإسكان التنموي مستهدفا فئة الأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع غير الربحي ممثلًا بالمؤسسات والجمعيات الأهلية والوقفية والقطاع الخاص ضمن دوره تجاه المسؤولية الاجتماعية، وأهداف مبادرة الإسكان التنموي في توفير الوحدات بحلول العام 2020 على مستوى المملكة، لافتًا إلى تقسيم المستفيدين المحتملين إلى ثلاثة أقسام هم: مستفيدو المدن، ومستفيدو المناطق القروية داخل النطاق العمراني، ومستفيدو المناطق خارج النطاق العمراني

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