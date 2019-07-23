شهادة التنقل.. شرط دخول المواشي إلى العاصمة المقدسة

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شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، على أهمية الحصول على شهادة التنقل، والتي يمنع بدونها دخول المواشي للعاصمة المقدسة اعتبارا من 13 ذي القعدة الحالي وحتى تاريخ 13 ذي الحجة، مؤكدة أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل، مبينة أنه بعد تاريخ 3 ذي الحجة سيتم إصدار الشهادات من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، ومكاتب الوزارة بمحافظات الجموم وجدة والليث. وكانت الوزارة ممثلة بفرع منطقة مكة المكرمة نفذت حملة توعوية وإرشادية في الجموم والليث وجدة، لتقديم الإرشادات والتعليمات بشروط الوزارة بآليات نقل القطيع إلى أسواق المشاعر المقدسة وكيفية الحصول على الشهادات الصحية وتقديم الإرشادات والنصائح البيطرية لتوعية مربي الماشية وأخبارهم بأهمية حمل شهادة التنقل حسب التعليمات لسلامة حجاج بيت الله الحرام. وأهاب فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بجميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة، ليتم مطابقة ما تم إصداره على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة