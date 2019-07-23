تفاصيل الوظائف الشاغرة في حرس الحدود

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دعت المديرية العامة لحرس الحدود الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة: https://www.mcs.gov.sa

ويبدأ التقديم الساعة 8 صباحاً يوم الأحد الموافق 25/ 11/ 1440 هـ وينتهي الساعة 4 مساءً يوم الخميس الموافق 29/ 11/ 1440 هـ.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة 34 وظيفة شاغرة للرجال .

أما الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة فهم: ريجي المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجي درجة البكالوريوس.

ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة ويشترط أن يكون لديه رخصة هيئة التخصصات الطبية سارية المفعول.

وجميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

7.ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

أما الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

وقد هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على نظام جدارة مسئوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

ستقوم المديرية العامة لحرس الحدود بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=140