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“الأرصاد” تكشف عن مناطق مُعرضة لـ “السحب الرعدية والغبار والأتربة”

“الأرصاد” تكشف عن مناطق مُعرضة لـ “السحب الرعدية والغبار والأتربة”
http://almnatiq.net/?p=754315
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطريق الساحلية جدة وجازان)، وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة قد تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموجنصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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