مبدياً تقديره لأدوارهم .. المدير العام لصحة القصيم يكرّم رؤساء أقسام أهلية العلاج

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أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، على الجهود التي يبذلها رؤساء الأقسام وممثلي إدارات التنسيق للاحالات الطبية ، بالمديرية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمنطقة .

واشاد المدير العام بما يقوم به فريق العمل من عمل رائع في توفير الرعاية الطبية للمرضى خصوصاً للحالات الحرجة ، من خلال استقبال الإحالات الطبية سواء من داخل المنطقة او من المناطق القريبة منها .

وأبدى المدير العام تقديره لجميع منسوبي التنسيق للإحالات الطبية بالمنطقة ، متطلعاً الى الاستمرارية على هذا النهج المميز سعياً لخدمة المرضى .

جاء ذلك بعد أن كرم المدير العام ، اليوم الأثنين ، رؤساء الاقسام وممثلي التنسيق للاحالات الطبية بالمديرية والمستشفيات ، تقديرا لأدوارهم وجهودهم في خدمة المرضى .

واستعرض مدير التنسيق الطبي بصحة القصيم محمد الرويلي خلال اللقاء الإحصاءات الصادرة عن ادارة اهلية العلاج والتي تضمنت الحالات الطارئة والروتينية بالاضافة الحالات المحولة للعيادات الخارجية .

وقد تخلل اللقاء تكريم فريق العمل المساهمين في إنجاح مهام وادوار الادارة .