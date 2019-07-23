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مبدياً تقديره لأدوارهم .. المدير العام لصحة القصيم يكرّم رؤساء أقسام أهلية العلاج

مبدياً تقديره لأدوارهم .. المدير العام لصحة القصيم يكرّم رؤساء أقسام أهلية العلاج
http://almnatiq.net/?p=754316
المناطق_بريدة
أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، على الجهود التي يبذلها رؤساء الأقسام وممثلي إدارات التنسيق للاحالات الطبية ، بالمديرية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمنطقة .
واشاد المدير العام بما يقوم به فريق العمل من عمل رائع في توفير الرعاية الطبية للمرضى خصوصاً للحالات الحرجة ، من خلال استقبال الإحالات الطبية سواء من داخل المنطقة او من المناطق القريبة منها .
وأبدى المدير العام تقديره لجميع منسوبي التنسيق للإحالات الطبية بالمنطقة ، متطلعاً الى الاستمرارية على هذا النهج المميز سعياً لخدمة المرضى .
جاء ذلك بعد أن كرم المدير العام ، اليوم الأثنين ، رؤساء الاقسام وممثلي التنسيق للاحالات الطبية بالمديرية والمستشفيات ، تقديرا لأدوارهم وجهودهم في خدمة المرضى .
واستعرض مدير التنسيق الطبي بصحة القصيم محمد الرويلي خلال اللقاء الإحصاءات الصادرة عن ادارة اهلية العلاج والتي تضمنت الحالات الطارئة والروتينية بالاضافة الحالات المحولة للعيادات الخارجية .
وقد تخلل اللقاء تكريم فريق العمل المساهمين في إنجاح مهام وادوار الادارة .

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